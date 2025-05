Amigas viram inimigas? Solange Tavares diz que Lisa Schincariol se está a «revelar» e o motivo vai surpreendê-lo

No Big Brother, após o Diário conduzido por Maria Botelho Moniz, onde vimos imagens exclusivas em direto da vingança de Lisa. Após a concorrente não ter recebido o seu leite sem lactose nas compras, esta usa e abusa de outros alimentos da casa. Durante essa dinâmica, Lisa entra em conflito aceso com a líder Solange. A troca de acusações chega mesmo a ficar intensa entre as amigas.

Esta semana, o Big Brother tem sido palco de emoções à flor da pele! Os pontos fortes destes últimos dias passam pela discussão exaltada entre Luís Gonçalves e Carolina Braga, o facto de Diogo Bordin não se ter posicionado para "defender" Carolina enquanto esta discutia com o ex-militar, a instabilidade da relação de Nuno Brito e Lisa Schincariol, e a maneira como Bruno Savate e Renata Reis continuam a mexer na casa e nas dinâmicas das relações dos concorrentes. Solange Tavares é a líder desta semana.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

