Ontem às 18:17

No Extra especial do Big Brother, Zé Lopes visita o bar de Márcia Soares, onde estão reunidos os fãs, os amigos e os familiares da finalista. Zé Lopes falou com a mãe de Márcia Soares, pela primeira vez. «É uma mulher de tomates, foi fiel a ela mesma», diz uma amiga, sobre a concorrente