Amizade de Bruna em causa? Catarina Miranda e Ana em confronto aceso na cadeira quente. Veja o momento

No Big Brother Verão, a Cadeira Quente prossegue com a suposta “amizade” entre Catarina Miranda e Ana como tema central. As duas trocam fortes acusações sobre as atitudes uma da outra. Afonso comenta que têm conceitos diferentes de amizade e dá como exemplo o facto de Ana emprestar roupa a Miranda e depois atirar-lhe à cara. A cantora nega, enquanto Miranda ri-se e considera a situação «surreal». Bruna também intervém, afirmando que entrou sozinha no jogo, não se deixa influenciar e chama a atenção para as atitudes que têm em relação a si.
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
Acompanhe aqui tudo o que se passa no Big Brother Ao Minuto.