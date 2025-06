Amizade entre Carolina Braga e Luís Gonçalves ainda é possível? Amigo do ex-fuzileiro não deixa nada por dizer!

Na gala do Big Brother, um amigo próximo de Luís Gonçalves, garantiu que a amizade entre o ex-fuzileiro e Carolina Braga não deverá acontecer. «É um bocado difícil haver amizade. Estamos numa altura do programa em que está cada um por si e eles têm ideias diferentes de ser e de estar», afirmou Sandro.

E prosseguiu, deixando um conselho ao amigo: «Digo ao Luís para ter calma. Pode não ter a forma mais suave de falar, mas ele é muito coração na boca».

Sobre as acusações de que Luís tem sido alvo - principalmente de ser machista -, Sandro também teve uma palavra a dizer. «Temos noção de que isto é um jogo e é o calor do momento. Podemos dizer coisas que, se calhar, depois arrependemo-nos. O que ele não gosta mesmo, e que se calhar podem pegar com ele, é dizerem que ele é uma coisa que ele não é e acho que ele sempre se impôs», confessou. «Ele fala com o Diogo porque é ele que ali está ao pé deles. Se fosse o Cavaco, ele dizia: 'Cavaco, leva daqui a Carolina'. Vimos o Nuno e o Luís a aproximarem-se e a dinâmica mudou. Agora temos um grupo a atacar o Luís e outro grupo a atacar o Nuno», acrescentou.

No Especial do Big Brother, de dia 2 de junho de 2025, Nuno Brito vai ao Cubo onde o anfitrião o questiona sobre a intenção de usar o Poder de Troca que conquistou. Nuno acaba por recusar.

Nuno chega à sala e revela aos colegas que decidiu não usar o poder da troca que havia conquistado. Sendo assim, os nomeados são: Carina Frias, Carolina Braga, Lisa Schincariol, Nuno Brito e Luís Gonçalves.

VOTE PARA SALVAR:



NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

CAROLINA BRAGA - 761 20 20 03

LISA SCHINCARIOL - 761 20 20 11

Quem vai conquistar o carinho dos telespectadores e escapar à expulsão no próximo domingo, e quem vai ser o próximo expulso?

