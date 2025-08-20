VÍDEO SEGUINTE
Amizade esfria no grupo das 'girl power': Kina sentiu-se desrespeitada por Ana Duarte?

No Big Brother Verão, antes de começar o Especial, Ana Duarte parece incomodada com Kina e Jéssica Vieira é a mediadora do conflito: «Eu também tenho os meus dias, mas faltar ao respeito a pessoas mais velhas... não!». Kina afirma que nunca achou que Ana lhe tinha faltado ao respeito. 

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

  • Há 2h e 1min
