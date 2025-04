No Big Brother, Solange Tavares e Dinis Almeida foram vistos a dormir e acordar juntos durante a noite. Após um dia de convivência no programa, os dois concorrentes optaram por se deitar na mesma cama, ficando abraçados enquanto dormiam. Na manhã seguinte, acordaram na mesma posição, com uma proximidade que chamou a atenção dos outros participantes e das câmaras.

