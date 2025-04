Amor não correspondido? Carolina Braga desabafa com Manuel Cavaco: «Não estou pronta...»

Diogo Bordin assumiu que poderá vir a sentir algo além de uma ligação amigável com Carolina Braga: «Não sei, eu sinto que a gente tem afinidade, eu sinto que eu gosto de ficar com você, mas ao mesmo tempo, eu sinto que você tem isso com todo mundo. Eu acho que se a gente continuar assim, talvez eu me pegue numa posição desconfortável», afirmou o brasileiro. A comentadora Teresa Silva e Cinha Jardim durante o Última Hora, esclarecem tudo em pratos limpos sobre a atitude de Carolina Braga nos últimos dias.

Depois de quinta-feira, uma gala de fortes emoções, onde os concorrentes foram surpreendidos com uma dupla expulsão que eliminou Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa do jogo, Dinis Almeida, Sara Silva, Tomé Cunha e Adrielle Peixoto ficaram nomeados para domingo e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025, de hoje dia 10 de Abril, e que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

DINIS ALMEIDA - 761 20 20 04

SARA SILVA - 761 20 20 16

TOMÉ CUNHA - 761 20 20 19

ADRIELLE PEIXOTO - 761 20 20 21

