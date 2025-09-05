Amor ou ódio? Ex-namorados lançam farpas entre si

No Big Brother Verão, o ambiente aqueceu durante o almoço quando Afonso afirmou que, entre Bruna e Jéssica, a ex-namorada «não merece tanto chegar à final», justificando que o tema é sempre o mesmo. Jéssica não deixou passar em branco e ripostou, garantindo que Afonso sozinho nunca conseguiria alcançar a final. A troca de farpas prolongou-se à mesa, com os concorrentes a manterem o debate aceso.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
