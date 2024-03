Ana Barbosa comenta salvação: «Não estava nada à espera»

Hoje às 17:59

No Big Brother - Desafio Final, no sofá da Sala, Ana Barbosa comenta com Érica Silva que ficou muito surpreendida por ter sido salva em primeiro, mas acredita que possa ter sido muito renhido com André Lopes. Acrescenta que as pessoas podem não ter gostado de André “não bater a bota com a perdigota”, pois diz uma coisa e faz outra.

Barbosa admite à madeirense que comentou com André que achava que a colega podia estar a nutrir algum sentimento pelo Personal Trainer, e que ele disse “ahh não não”, mas que ele não tinha como saber isso. André junta-se às colegas e falam de como é que será a Gala, ao que o jovem considera que hoje irão dar um passaporte para a final e que o Líder eleito pode não ter imunidade. Diz ainda que quem não ficar nomeado hoje fica até ao fim.

Ana e Érica não percebem bem, mas Barbosa acha que serão cinco finalistas e a madeirense sente que será uma dupla expulsão. Remata afirmando que os últimos três a sair será ela, André e Hélder.