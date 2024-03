Ana Barbosa desabafa com o Big Brother: «Não me apeteceu abrir o coração»

Ontem às 20:03

No Big Brother - Desafio Final, cada vez mais perto do dia decisivo, os cinco finalistas recordam alguns dos momentos mais marcantes no desafio final. O Savate garante que a Bárbara lhe deu várias vezes jogo e relembra o dia em que recebeu, pelas mãos da concorrente, a imunidade, assim como o dia em que a concorrente escolheu o seu lado ficando contra o Carlos. O concorrente recorda ainda a sua “jogada de mestre” quando a Barbosa se fechou no confessionário a chorar depois de sabotar a prova semanal. A Ana opta por não explicar a razão das suas lágrimas e, no confessionário, revela que não quis abrir o coração aos colegas.