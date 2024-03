Hoje às 11:20

No Big Brother, em desabafo com Érica, Ana Barbosa acaba por desabar em lágrimas, ao abrir o coração e explicar o que está a sentir no jogo. Para Ana, a partir do momento que se sente no limite, não quer cair no erro de «aguentar mais» ou «esperar um pouco mais», por isso pode levar a concorrente a ultrapassar os seus limites.