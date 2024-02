Ana Barbosa faz tarefa de Bárbara e recebe cartão vermelho de Savate por infringir as regras do líder!

Há 1h e 15min

No Big Brother – Desafio Final, Ana Barbosa quer fazer a boa ação do dia, mas acaba com um cartão vermelho na avaliação do líder. A concorrente faz a reciclagem e o Savate, sempre atento, avisa-a que acabou de fazer a tarefa da Bárbara e, por isso mesmo, será penalizada. Já na esfera, o Savate e a Bárbara brincam com a situação já que a regra de não interferir nas tarefas dos outros está a fazer com que trabalhem mais do que é suposto.