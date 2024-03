Há 3h e 5min

No Big Brother- Desafio Final, a líder Vina Ribeiro divide o grupo em dois sem saber que acabou de escolher os 4 empregados da semana: Érica Silva, André Lopes, Ana Barbosa e Hélder Teixeira. Os concorrentes devem obedecer a todas as ordens da líder. No entanto, Ana Barbosa recusa-se a participar.

Vina distribuir as tarefas aos empregados, mas Ana Barbosa garante: «Eu não vou fazer, não consigo, não quero» E afirma: «Subiu-lhe à cabeça o passaporte para a Final».