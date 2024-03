Hoje às 12:14

No Big Brother, Bruno Savate vai ao encontro de Ana Barbosa, depois desta passar um bom bocado isolada do grupo. Começou o dia a chorar ao desabafar com Érica e, agora, Savate tentou perceber o que se passa. No desenvolvimento da conversa, Barbosa não se mostrou muito aberta a explicar tudo a Bruno Savate.