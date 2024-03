Ana Barbosa: «Todas as pessoas com quem me dava bem foram com os porcos»

Ontem às 18:25

No Big Brother - Desafio Final, Savate encarna a manicure “Lia Nails” e, enquanto arranja as unhas das colegas, espicaça um pouco cada uma delas. A verdade é que tanto a Vina como a Noélia admitem estar mais distantes da Ana Barbosa, mas dispostas a conhecê-la. Já a capitã Barbosa mostra-se segura por agora ter integrado o grupo “dos fixes”. No confessionário, a Ana interroga-se se afinal estará ou não sozinha na casa.