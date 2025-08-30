Ana confronta Viriato sobre críticas no almoço com os CaLé: «Podes ser mega irritante»

No Big Brother Verão, Ana questionou Viriato sobre possíveis comentários feitos no almoço com os CaLé. O concorrente respondeu que não disse nada de novo, apenas que por vezes prefere afastar-se dela porque consegue ser “mega irritante”, embora noutras alturas goste de estar por perto. Ana admitiu que também sente o mesmo em relação a ele e garantiu não levar a mal. Viriato pediu que não voltasse a insistir no tema, descartando polémicas.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

