Ana deixa garantias sobre Catarina Miranda: «Vou encontrá-la lá fora e...»

No Big Brother Verão, Afonso Leitão vestiu-se de avó e deu notinhas aos seus netos... mas as notas não tinham valor monetário: tinham mensagens mordazes. Ana foi a primeira visada e no Especial põe-se tudo em pratos limpos entre a concorrente e Miranda.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

