Ana Duarte chora pelo 'ex'? Bruna consola-a: «Tu abdicaste de tudo, mudaste a tua vida toda»

No Big Brother Verão, Ana Duarte desfaz-se em lágrimas e acaba por ser consolada por Bruna. A concorrente mostra-se fragilizada e a amiga dá-lhe conselhos: «Se tu abdicaste da tua vida por uma pessoa, porque é que não podem fazer o mesmo?». Veja a conversa completa.
Na gala de hoje, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!