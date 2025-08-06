Ana Duarte desabafa com Jéssica e Bruna sobre Viriato «Nenhum homem me intimida por levantar a voz»

No Big Brother Verão, a casa parece estar incomodada com Viriato. Jéssica não percebe como é que o concorrente não se apercebe das suas próprias atitudes. «Alguma vez falei mal dele?»
Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18