Ana Duarte desabafa sobre Viriato: «Onde é que sou falsa na história?»

No Big Brother Verão, Ana Duarte mostrou-se visivelmente incomodada com a postura de Viriato e desabafou com Bruna. «Onde é que sou falsa na história?», questionou a concorrente, garantindo que sabe quais são os seus valores e que não vai entrar em discussões. Ana admitiu não compreender porque é que o seu nome é constantemente colocado em causa, quando Viriato já teve desentendimentos com outros colegas.
