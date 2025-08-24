VÍDEO SEGUINTE
Ana Duarte fala sobre uma futura relação com Catarina Miranda fora da casa «Nunca digo nunca mas...»

No Especial do Big Brother Verão, Ana desabafa no confessionário com Maria Botelho Moniz e recorda o apoio que deu a Catarina Miranda numa fase difícil da vida da colega fora da casa. A concorrente confessa sentir desilusão, explicando que, ao longo do programa, foi notando diferenças no trato de Catarina para consigo. Ana admite que se foi desiludindo cada vez mais e afirma: «Não acredito que seja só jogo». Apesar disso, garante não se arrepender de tudo o que fez por Miranda dentro e fora da casa. Reconhece ainda ter estado mais intempestiva devido à privação de sono e às saudades da filha. Ana já tentou falar com Catarina, mas continua a sentir um mau pressentimento da parte dela. Mesmo assim, remata: «Nunca digo nunca» quanto a uma futura amizade.

Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Big Brother Ao Minuto.

  Big Brother
  Há 2h e 33min
