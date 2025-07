No Big Brother, Ana Duarte está na piscina a conversar com Fábio Paim e faz uma confidência sobre a sua amiga Bruna Fortunato.

Bruna Fortunato é personal trainer e, recentemente, foi uma das convidadas do "Dois às 10". A amiga de Ana Duarte conta com uma história de vida interessante, também pelo facto de ter sido mãe com apenas 14 anos.

Já nas redes sociais, Bruna Fortunato conta com mais de 147 mil seguidores no Instagram e as suas fotografias fazem subir a temperatura...