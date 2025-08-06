Ana Duarte fora de si com Viriato «Ele não aceita nada»

No Big Brother Verão, Ana Duarte desabafa com Jéssica Vieira sobre o colega Viriato e mostra estar irredutível em relação à situação entre ambos. Ana ficou ofendida com o facto de o concorrente lhe ter pedido para não o tocarem: «Não mexam comigo».

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

