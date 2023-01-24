Ana Duarte irrita-se com Afonso e Catarina por não ajudarem nas limpezas: «isto não é a tarefa semanal»

No Big Brother Verão, durante as tarefas de limpeza na casa do Big Brother, Ana Duarte acabou por perder a paciência com os colegas. A concorrente mostrou-se incomodada com a falta de iniciativa de Afonso e Catarina, que não ajudaram nas lides domésticas, e acabou por se manifestar em voz alta: «Não querem fazer e ninguém diz nada».
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
