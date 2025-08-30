Ana Duarte quer sair? «Já não dou nada ao jogo»

No Especial do Big Brother Verão, depois de assistir a algumas imagens, Ana Duarte explica a Maria Botelho Moniz o porquê de sentir que vai sair no domingo, confessando que o seu objetivo nunca foi ganhar, mas sim viver a experiência para promover a sua carreira. Confessa sentir que já não está a dar nada ao jogo.
