Ana Duarte sem filtros: «Sem Miranda, o Afonso já não estava na casa»

No Diário do Big Brother Verão, Bruno de Carvalho analisou a relação entre Miranda e Afonso e deixou a sua leitura sem rodeios. Para o comentador, tratou-se de um “jogo de casal” que acabou por dar jeito a Miranda: «Não faço a mínima ideia se o Afonso nutre o mesmo ou não», acrescentou ainda, frisando que o paraquedista agora está “muito mais próximo dela porque estamos na final”. Ana Duarte também não poupou críticas e atirou: «Se não se tivesse juntado a ela já não estava na casa há muito tempo... se não tivesse colado a ela era um miúdo fixe».

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

