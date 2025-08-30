Ana Duarte visivelmente abalada: «Quero sair»

No Big Brother Verão, Ana Duarte mostrou-se revoltada por ter sido a única concorrente a surgir na VT a falar de forma negativa sobre Viriato. Apesar do ator ter garantido estar bem com a colega, a cantora sentiu-se atacada e injustiçada pela forma como foi exposta. Visivelmente cansada, Ana desabafou e revelou a sua vontade de abandonar o jogo.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!