Ana Duarte zangada com atitude de Bruna? «Tu estiveste calada e eu é que tive de dizer»

No Big Brother Verão, os concorrentes viveram um momento de grande tensão na dinâmica «Círculo de Acusações», marcada por discussões entre Catarina Miranda e Ana Duarte, Afonso Leitão e Viriato Quintela. De seguida, Ana mostrou-se chateada com uma atitude de Bruna, que não a defendeu perante acusações de Miranda.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17