Ana e Viriato fazem as pazes com apoio de Bruno de Carvalho «Só isso já maravilhoso»

No Big Brother Verão, Ana e Viriato decidiram esclarecer os mal-entendidos e colocar tudo em pratos limpos. Durante o momento de reconciliação, Bruno de Carvalho interveio com palavras de encorajamento, dizendo: «Se as pessoas querem fazer as pazes contigo, só isso já é maravilhoso.»

A conversa foi marcada por alguma emoção, com os dois concorrentes a mostrarem vontade de ultrapassar os desentendimentos e seguir em frente dentro da casa.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

