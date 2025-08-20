Ana enfrenta Viriato sobre desconforto e concorrente rejeita qualquer aproximação: «cãozinho apaixonado»

No Big Brother Verão, Ana decide conversar com Viriato para tentar dissipar o desconforto que sente. A líder lembra que não gostou de o ouvir dizer que ela afasta os homens que a tratam bem e recorda os comentários feitos pelo ator sobre o seu vestido na gala. Viriato reage de imediato, afirmando não gostar da imagem que estão a criar de «cãozinho apaixonado» e garante que Ana está longe de ser a sua mulher ideal. O concorrente pede para ser tratado apenas como um colega distante, reação que não agrada a cantora. Enquanto isso, no lounge, Miranda e Afonso tentam escutar a conversa, e Miranda admite identificar-se com Viriato por também viver um amor não correspondido na casa.

