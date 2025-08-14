VÍDEO SEGUINTE
Ana expõe todos os podres de Catarina Miranda: «Lá fora...»

No Big Brother Verão, Ana perde a paciência de vez com Catarina Miranda. Após as inúmeras provocações, Ana coloca a 'boca no trombone' e expõe os podres de Catarina Miranda. «No teu ambiente de trabalho ninguém gosta de ti...». Veja o vídeo 

  • Há 3h e 54min
05:01

Sozinha e indignada, Kina vira-se para as câmaras e revela tudo

17:17 Ontem
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

16:31 Ontem
00:48

Novo bate-boca entre Jéssica Vieira e Catarina Miranda: «Puxa a cassete atrás»

22:08 13 ago
06:50

Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «É melhor o Afonso ficar calado porque não vai ser bom para ela»

22:04 13 ago
05:55

Mais um pontapé polémico no Big Brother Verão: entre gritos e insultos, há quem fale em «agressão»

21:58 13 ago
04:58

Jéssica insulta Miranda: «Tu és a alucinada que acha que é namorada, tóxica, desesperada»

21:50 13 ago
04:28

Afonso encosta o corpo a Kina e quase acontece o pior

Há 3h e 20min
02:26

Cena de ciúmes. Catarina Miranda passa-se a atira objetos contra as paredes

Há 2h e 38min

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

Ontem às 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
00:10

Tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição dos incêndios

Há 16 min

04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

Ontem às 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

Ontem às 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
Em foto rara, Diogo Marcelino e Mafalda Diamond vivem "caos"!

Há 56 min

Diana Lopes revela foto inédita: "Diz que tens um bebé contigo, sem dizeres que tens um bebé"

Há 1h e 15min

"Big Brother". Carolina Nunes conquista um ex-concorrente... muito conhecido: "O meu amor por ti não tem fim"

Há 2h e 40min

André Lopes passa por mudança drástica no rosto... e os fãs têm algo a dizer!

Há 3h e 42min

Filha de Bruno de Carvalho anuncia "nova fase" e faz desabafo: "A vida é dura"

Hoje às 08:30
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
