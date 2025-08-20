VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso»

No Big Brother Verão, Ana desabafa com Bruna sobre a discussão com Viriato Quintela. A concorrente mostra-se desiludida com o amigo e justifica porque é que não quer seguir o plano de Viriato para combater as jogadas de Miranda e Afonso. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Há 35 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:36

Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro»

13:04
01:51

Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite»

12:32
02:38

Viriato implacável com Ana: «Ela que vá para o caraças com as teorias dela»

12:15
01:41

Miranda ameaça 'boicotar' prova semanal: «Se me enervam muito, se aparecer a minha avó, não a vou ignorar»

11:46
04:17

Viriato dispara para Miranda e Afonso e os ânimos exaltam-se: «Nunca vais chegar onde eu vou chegar»

11:27
01:13

«Calada és uma poeta!»: Viriato Quintela perde a cabeça com Ana Duarte

11:20
Mais Vídeos

Mais Vistos

04:51

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

Há 2h e 54min
01:22

Catarina Miranda diz a Afonso que está apaixonada: e a reação do concorrente é impagável

Hoje às 09:08

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Ontem às 14:12

Catarina Miranda recorda atrito com Francisco Monteiro: «Ele destruiu-me lá fora. Eu...»

Há 3h e 59min

Ela está no Big Brother Verão e assume uma relação especial com um ex-concorrente: Conheça a Bruna

1 jul, 14:15
Ver Mais

Notícias

Uau! Bárbara Parada mostra o carrão e é impressionante: «Sou apaixonada»

Há 48 min

Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Há 1h e 12min

Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo

Há 1h e 48min

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Há 2h e 45min

Este é o significado especial do nome da segunda filha de Francisco Macau. Cláudio Ramos ficou rendido

Há 3h e 10min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Uau! Bárbara Parada mostra o carrão e é impressionante: «Sou apaixonada»

Há 48 min

Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Há 1h e 12min

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Há 2h e 45min

Este é o significado especial do nome da segunda filha de Francisco Macau. Cláudio Ramos ficou rendido

Há 3h e 10min

Sara Silva faz procedimento estético que lhe alterou o rosto. Veja como ficou

Há 3h e 20min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Famosos fazem "casting" inesperado para cantar n'O Sol da Caparica

Há 57 min

Luís Gonçalves assume arrependimento no "Big Brother"

Há 1h e 46min

Maria Botelho Moniz confronta Jéssica Vieira: "Ainda está apaixonada pelo Afonso?"

Há 2h e 18min

Apaixonada por Afonso Leitão? Catarina Miranda responde sem hesitar!

Hoje às 09:05

Qual a maior loucura que já fizeram às 4 da manhã? Famosos surpreendem com respostas inesperadas!

Hoje às 08:07
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

Ontem às 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Ontem às 17:18

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

17 ago, 22:04

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais