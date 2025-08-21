Ana muito irritada ao ver Afonso e Miranda sabotarem a prova semanal

No quarto amarelo, a Ana mostra-se irritada com a postura da Miranda e do Afonso em relação à tarefa semanal acusando-os de falharem propositadamente. O Viriato relembra que não concordou com a aposta de 100% e acha que deveriam parar de ignorar o óbvio, pois o Afonso e a Miranda vão continuar a falhar. A Ana exalta-se com o Viriato, dizendo que cada um faz o que quiser e aproveita para voltar a criticar o facto de o concorrente ter nomeado Jéssica. Os dois discutem e, no confessionário, a Ana garante que nunca mais lhe vai falar.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!