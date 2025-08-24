Ana não perdoa Catarina Miranda na cadeira quente: «Prefiro falar de pessoas interessantes, não do Batatinha»

No Big Brother Verão, a Cadeira Quente continua com o Big Brother a questionar Ana sobre a escolha de Miranda e Afonso para liderarem equipas. A cantora explica que foi para os separar e não ficarem juntos. Miranda reage dizendo que isso só revela a maldade de Ana, que por sua vez garante não ser sua amiga nem inimiga. Miranda afirma ainda não entender de onde as pessoas tiram a importância que acham que ela lhes dá. Para encerrar o tema, Ana remata que prefere falar de pessoas interessantes e não do «Batatinha».
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
