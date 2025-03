Ana Neto: a psicóloga que fala «muito e rápido» e que «quer muito que falem dela»

A Ana licenciou-se e tirou o mestrado em Psicologia Clínica. Está a exercer como estagiária, mas a sua verdadeira ambição é ser "criadora de conteúdos". É apaixonada pela cultura da Coreia. Vive com os pais e com o namorado e inscreveu-se no Big Brother porque, na sua vida atual, se sente restringida pelas convenções da sociedade.

Acredita que no programa vai poder ser livre e autêntica. Define-se como épica e sem receio de julgamentos. Garante que tem noção das suas ações, do que diz e do que faz, e que a sua capacidade de relativizar as ações dos outros a vão conduzir à vitória do Big Brother 2025.

Está no ar mais uma edição do Big Brother. 25 anos depois, o reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI! Cláudio Ramos é o apresentador. A gala de estreia está ao rubro, com a apresentação do leque de concorrentes. Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.