No Extra do Big Brother, Ana Neto recebe aplausos em estúdio por parte das mulheres, após ter confrontado Nuno devido ao polémico almoço do líder.

Relembre a polémica...

O almoço polémico do líder continua a dar que falar. Nuno deixou tudo e todos sem palavras ao fazer uma pergunta direta a Ana Neto: «És feminista?».

Os dois concorrentes entraram num debate aceso e o clima é de muita tensão. Veja aqui o almoço polémico do líder.