Ana recorda apoio a Catarina fora da casa: «Fui eu que estive lá num momento difícil»

No Big Brother Verão, Ana fala sobre a relação que mantém com Catarina fora da casa e recorda um episódio marcante: «Num momento muito difícil da vida dela fui eu que estive lá». A concorrente sublinha a importância dessa ligação no passado.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!