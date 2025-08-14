Ana recorda polémico divórico de Ricardinho: «Ouvi muitas vezes dizer que ninguém me ia pegar por ter uma filha»

No Big Brother Verão, durante a dinâmica das questões rápidas e emotivas, Ana recorda divórcio. Riana, de 13 anos, é fruto da relação de Ana Duarte com Ricardinho, o craque do futsal que conquistou o mundo dentro das quatro linhas. O casal casou-se quando Ana tinha apenas 23 anos, mas acabou por se separar em 2015, depois de anos marcados por uma relação à distância, com Ricardinho a representar clubes no Japão e na Rússia.
Vote para salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!