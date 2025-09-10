«Andas a ver coisas que não correspondem à realidade»: Olhos nos olhos, Afonso é direto com Miranda

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda estão no interior da casa e Afonso aproveita a oportunidade para olhar diretamente nos olhos da amiga e dizer-lhe umas palavras. Será que a concorrente encarou isso da melhor maneira?

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

