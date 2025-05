«Ando a espalhar veneno?» Carina Frias irritada com comentário de concorrente

Esta noite no Big Brother Carina Frias em conversa no quarto, desabafa com os colegas sobre comentário de um concorrente. Pelos visto, e na opinião de Nuno, Carina Frias anda a «espalhar veneno» pela casa. Bruno Savate também no quarto defende a concorrente e afirma que quando é para dar opinião a concorrente dá sempre a cara.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

