André é fortemente criticado. Será o concorrente um «recruta» de Ana Barbosa?

Há 43 min

O botão da coragem soa na casa e o André, o concorrente mais veloz, é desafiado a escolher as duas estátuas da Casa. Depois de ponderar, opta pelo Savate e Noélia, uma decisão que dá azo a várias críticas. O Savate acusa a Ana Barbosa de ter dado indicações ao seu “recruta” André para escolher as estátuas dizendo que os dois são a nova dupla da casa. Já a Noélia crítica fortemente a postura do André e chama-o de incoerente, mas o rapaz garante ser capaz de lidar bem com a sua incoerência.