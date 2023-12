Há 1h e 49min

No Big Brother, o tema: Joana e André gera debate na cadeira-quente. André frisou que foi algo que partiu de uma brincadeira da parte do Francisco Monteiro, mas confessa que chegou a perguntar quais seriam os sentimentos tanto dele como dela. No entanto, já tiveram uma conversa e chegaram à conclusão que o que têm é uma boa amizade.