André Lopes contra decisão de Vina Ribeiro: «Tenho o meu direito de me sentir desiludido porque não esperava»

Há 2h e 41min

No Big Brother – Desafio Final, Bárbara Parada e Vina Ribeiro entram em bate-boca, depois de Bárbara ter comentado o facto de Vina Ribeiro ter escolhido salvar Hélder Teixeira das nomeações. Toda a Casa acaba por discutir o assunto, gerando-se uma conversa com opiniões controversas. André Lopes admite que não esperava esta escolha da parte de Vina Ribeiro e, por isso, sente-se desiludido com a colega.