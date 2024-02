Há 2h e 7min

No Especial do Big Brother – Desafio Final, André Lopes entra pela sala da casa e apresenta-se como o novo concorrente do jogo. Momentos depois da sua entrada, o concorrente responde quem são, na sua opinião, os concorrentes que estão no caminho errado. André Lopes aconselha Bruno Savate a ter um maior autocontrolo.