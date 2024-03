André Lopes desabafa com Savate sobre Érica: «Pensei que pudesse gerar alguma compaixão»

Há 2h e 21min

No Big Brother - Desafio Final, no quarto, o André desabafa com o seu maior antagonista e confidencia estar arrependido com a aproximação à Érica. Surpreendentemente, o Bruno aparenta compreender o lado do André e aconselha o concorrente a afastar-se. Também a Bárbara intervém para questionar por que motivo o concorrente ainda se dá com uma pessoa que inventou coisas a seu respeito. Os três mostram-se unidos contra a Érica e a favor do André.