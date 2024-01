André Lopes fala da vida amorosa e revela conversa: «Não me vou negar, vou seguir o meu coração...»

Há 3h e 58min

André Lopes foi o quinto classificado do Big Brother. Na sua primeira entrevista fora do jogo, o ex-concorrente mostrou-se contente com todo o seu percurso e orgulhoso por ter participado na experiência de uma vida. Manuel Luís Goucha, espectador assumido do Big Brother 2023, deixou rasgados elogios ao jovem: «Você é brilhante. Quando me referia a si era com espanto»

A postura calma que André teve ao longo do jogo foi realçada pelo apresentador e mesmo André mostrou-se surpreendido consigo mesmo.

História de vida de André:

Recorda-se de uma infância feliz até ao divórcio dos pais. Apesar de nunca ter deixado faltar nada, André diz que o pai era ausente. Após a separação, sentiu que era o homem da casa e só voltou a ter infância quando a mãe refez a vida com o padrasto, com quem tem uma relação cúmplice.

Os avós são importantes na sua vida e a perda destes marcou-o profundamente. Tem uma irmã mais nova, a menina dos seus olhos, que é uma guerreira. Matilde nasceu com o cordão umbilical enrolado ao pescoço e esteve 26 dias internada em risco de vida.

Durante a adolescência, André foi diagnosticado com perturbação obsessivo-compulsiva, que lhe condicionava a vida. Pediu ajuda e conseguiu controlar os «rituais» que fazia.

Do futuro, só espera coisas boas.