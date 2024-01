Hoje às 17:44

No «Goucha», o ex-concorrente do «Big Brother», que ficou com o quinto lugar na final, recorda a separação dos pais com grande pesar e conta-nos como se sentiu com a entrada do padrasto na sua vida e da mãe. André Lopes fala da relação que mantêm com o pai biológico que vive e trabalha fora do país.