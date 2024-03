Há 1h e 11min

No Big Brother- Desafio Final, André Lopes confessa que o facto de Bárbara Parada não querer mais nada com o colega para além de uma amizade mexe com os seus sentimentos. André lamenta o facto de Bárbara nunca ter dado abertura para explorarem uma relação para além da amizade. Os concorrentes falam também sobre Érica Silva. Ora veja.