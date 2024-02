André Lopes tenta sabotar a tarefa de Noélia Pereira! Noélia mostra-se implacável com atitude do colega

Há 2h e 23min

No Big Brother – Desafio Final, André decide fazer a tarefa da Noélia e varrer o quarto. O líder Savate apercebe-se e alerta a amiga que fica furiosa com a atitude do André. Noélia mostra-se bastante irritada e o André reforça que havia muitos ácaros espalhados. A Noélia garante ao André que nunca será capaz de fazer a sua tarefa de forma tão exímia e alerta que não conseguirá denegrir a sua imagem.