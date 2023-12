André «muito desiludido» com Joana: «É valer tudo (…) senti-me injustiçado, foi ser o alvo fácil»

Hoje às 01:04

No Extra do Big Brother, comentamos os últimos acontecimentos da semana na casa mais vigiada do País com a apresentação de Marta Cardoso e comentários de António Bravo, Cinha Jardim e Helena Isabel. Desta vez com intervenção especial do último expulso, Francisco Vale. André Lopes mostra-se «muito triste e muito desiludido» com Joana Sobral pela polémica do arroz-doce. Os dois conversam, mas não parecem resolver-se.